Миланский «Интер» вышел из переговоров по Лукману

Руководство миланского «Интера» приняло решение выйти из переговоров по Адемоле Лукману, уведомив об этом «Аталанту» и агентов футболиста. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, нигериец, ранее выражавший желание перейти в «Интер» и из-за этого пропускавший тренировки, теперь, скорее всего, продолжит карьеру в Бергамо. Несмотря на конфликты и угрозу штрафа, Лукман готов вернуться в состав и может появиться на поле уже в стартовом туре Серии А против «Пизы».

Лукман является воспитанником английского «Чарльтона» и до перехода в «Аталанту» успел поиграть за «Эвертон», «Фулхэм», «Лестер» и «РБ Лейпциг».