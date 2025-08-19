Скидки
Миланский «Интер» вышел из переговоров по Лукману

Миланский «Интер» вышел из переговоров по Лукману
Комментарии

Руководство миланского «Интера» приняло решение выйти из переговоров по Адемоле Лукману, уведомив об этом «Аталанту» и агентов футболиста. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, нигериец, ранее выражавший желание перейти в «Интер» и из-за этого пропускавший тренировки, теперь, скорее всего, продолжит карьеру в Бергамо. Несмотря на конфликты и угрозу штрафа, Лукман готов вернуться в состав и может появиться на поле уже в стартовом туре Серии А против «Пизы».

Лукман является воспитанником английского «Чарльтона» и до перехода в «Аталанту» успел поиграть за «Эвертон», «Фулхэм», «Лестер» и «РБ Лейпциг».

