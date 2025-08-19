Уэйн Руни отреагировал на ситуацию со скандальным поведением Исака в «Ньюкасле»

Бывший главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался о ситуации с нападающий Александером Исаком в «Ньюкасле» на фоне того, что игрок отказался выступать за клуб и настаивает на своём трансфере.

«Отказ тренироваться значительно усложнит его возвращение на поле. Здесь вопрос доверия – он движется по неправильному пути. Может, ему плохо советуют… Клуб, который пытается его подписать, в этом случае «Ливерпуль» должен задуматься: тот ли это игрок, которого они хотят?

Когда я в своё время просил об уходе, то никогда не отказывался тренироваться или играть.

Сегодня игроки отдают всё за клуб и болельщиков, а мы видим другого футболиста, который отказывается выходить на поле, имея ещё три года контракта и зарплату более 100 тыс. фунтов в неделю. Так нельзя делать», — приводит слова Руни Tuttomercatoweb.

