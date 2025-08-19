Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни отреагировал на ситуацию со скандальным поведением Исака в «Ньюкасле»

Уэйн Руни отреагировал на ситуацию со скандальным поведением Исака в «Ньюкасле»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался о ситуации с нападающий Александером Исаком в «Ньюкасле» на фоне того, что игрок отказался выступать за клуб и настаивает на своём трансфере.

«Отказ тренироваться значительно усложнит его возвращение на поле. Здесь вопрос доверия – он движется по неправильному пути. Может, ему плохо советуют… Клуб, который пытается его подписать, в этом случае «Ливерпуль» должен задуматься: тот ли это игрок, которого они хотят?

Когда я в своё время просил об уходе, то никогда не отказывался тренироваться или играть.

Сегодня игроки отдают всё за клуб и болельщиков, а мы видим другого футболиста, который отказывается выходить на поле, имея ещё три года контракта и зарплату более 100 тыс. фунтов в неделю. Так нельзя делать», — приводит слова Руни Tuttomercatoweb.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

Материалы по теме
Исак предаёт свой клуб ради «Ливерпуля». Или виноват сам «Ньюкасл»?
Исак предаёт свой клуб ради «Ливерпуля». Или виноват сам «Ньюкасл»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android