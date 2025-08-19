Скидки
«Сыграл на инстинктах». Давид Волк — о серии пенальти со «Спартаком»

Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от серии пенальти в игре Кубка России против московского «Спартака». Напомним, матч второго тура группового этапа завершился со счётом 1:1, а по пенальти сильнее оказались махачкалинцы — 4:3.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
12 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
3 : 4
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 87'     1:1 Литвинов – 90+5'    

— О серии пенальти со «Спартаком». Готовились к ней заранее?
— Специально я не готовился. Тренер вратарей провёл анализ пенальтистов соперника, распечатал на листке их действия и наклеил распечатки на бутылку. То есть подготовка была, но я не прибегал к её результатам. Сыграл на инстинктах. Получилось, что получилось.

— Смотрели в глаза бьющим?
— Вообще не смотрел на бьющих. Ещё заранее решил, куда буду прыгать. Что-то совпало, — приводит слова Давида Metaratings.

Благодаря победе команда Хасанби Биджиева набрала пять очков и возглавила таблицу группы С.

