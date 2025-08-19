«Сыграл на инстинктах». Давид Волк — о серии пенальти со «Спартаком»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился впечатлениями от серии пенальти в игре Кубка России против московского «Спартака». Напомним, матч второго тура группового этапа завершился со счётом 1:1, а по пенальти сильнее оказались махачкалинцы — 4:3.

— О серии пенальти со «Спартаком». Готовились к ней заранее?

— Специально я не готовился. Тренер вратарей провёл анализ пенальтистов соперника, распечатал на листке их действия и наклеил распечатки на бутылку. То есть подготовка была, но я не прибегал к её результатам. Сыграл на инстинктах. Получилось, что получилось.

— Смотрели в глаза бьющим?

— Вообще не смотрел на бьющих. Ещё заранее решил, куда буду прыгать. Что-то совпало, — приводит слова Давида Metaratings.

Благодаря победе команда Хасанби Биджиева набрала пять очков и возглавила таблицу группы С.