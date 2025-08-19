Никита Медведев прокомментировал победу «Пари НН» над махачкалинским «Динамо»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о победе своей команды над махачкалинским «Динамо» в пятом туре МИР РПЛ (2:0).

«Сегодня мне удалось помочь команде, а наши игроки забили хорошие голы. Наверное, мы сегодня сыграли не так, как хочет главный тренер, как он просит нас играть, но нам было очень важно взять три очка. Сегодня это было самым важным. Остаться с нулём очков после пяти игр было бы очень неприятно», — сказал Медведев в эфире программы «Матч ТВ».

Нижегородцы одержали первую победу под руководством Алексея Шпилевского в РПЛ, набрав три очка и поднявшись на 15-е место турнирной таблицы. Следующий матч команда проведёт в гостях против московского «Динамо» 23 августа.