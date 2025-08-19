Скидки
Каземиро высказался о поражении «МЮ» от «Арсенала» в 1-м туре АПЛ

Каземиро высказался о поражении «МЮ» от «Арсенала» в 1-м туре АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро прокомментировал поражение команды в 1-м туре АПЛ от «Арсенала» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

«Манчестер Юнайтед» всегда должен думать о победе. Я не собираюсь говорить, что поражение — это нормально, мы должны побеждать. «Манчестер Юнайтед» всегда должен побеждать. Думаю, что мы показали хорошие моменты и сегодня играли намного лучше, но нам нужно стремиться к победе. Сейчас мы на правильном пути. У нас хорошие отношения, и мы идём по этому пути. Это сложно. У каждого может быть своё мнение. За последние несколько лет мы дошли до нескольких финалов, например, до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, и нам не хватает только победы», — приводит слова Каземиро Beinsports.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

