«Самое удивительное, насколько он зрелый для своего возраста». Рашфорд — о Ямале

«Самое удивительное, насколько он зрелый для своего возраста». Рашфорд — о Ямале
Комментарии

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями о новом одноклубнике Ламине Ямале, оценив его как личность и футболиста.

«Как личность, Ламин — 18-летний парень, всегда весёлый, смеющийся, шутящий с другими. И как футболист он является лучшим талантом. Самое удивительное, насколько он зрелый для своего возраста. Как он думает и играет. Он намного старше своего возраста. Да, конечно, я уверен, что он может выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Рашфорда Sport.es.

Напомним, каталонский клуб объявил о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Арендное соглашение англичанина с «Барселоной» рассчитано до конца сезона-2025/2026 и предусматривает опцию выкупа.

