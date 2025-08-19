Матвей Кисляк может перейти из ЦСКА в «Галатасарай». Турки готовят предложение по игроку

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк привлёк внимание турецкого «Галатасарая», сообщает Fotomac со ссылкой на Takvim.

По сведениям источника, руководство стамбульского клуба готовит официальное предложение по игроку. Ожидается, что ситуация разрешится в ближайшее время.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 8 млн. Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека также заинтересован «Фенербахче».

В текущем сезоне РПЛ на счету Кисляка один забитый гол и три результативные передачи в пяти матчах за московский клуб. В прошлом сезоне у него был один гол и один ассист в 22 играх.

Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью