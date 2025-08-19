Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк может перейти из ЦСКА в «Галатасарай». Турки готовят предложение по игроку

Матвей Кисляк может перейти из ЦСКА в «Галатасарай». Турки готовят предложение по игроку
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк привлёк внимание турецкого «Галатасарая», сообщает Fotomac со ссылкой на Takvim.

По сведениям источника, руководство стамбульского клуба готовит официальное предложение по игроку. Ожидается, что ситуация разрешится в ближайшее время.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 8 млн. Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека также заинтересован «Фенербахче».

В текущем сезоне РПЛ на счету Кисляка один забитый гол и три результативные передачи в пяти матчах за московский клуб. В прошлом сезоне у него был один гол и один ассист в 22 играх.

Защитник ЦСКА Мойзес заплакал во время интервью

Материалы по теме
Полузащитники ЦСКА Кисляк и Глебов внесены в базу данных «Миротворца»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android