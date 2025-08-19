Скидки
«Он особенный тренер». Рашфорд — о Флике

«Он особенный тренер». Рашфорд — о Флике
Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями о главном тренере «Барселоны» Дитере-Хансе Флике, подчеркнув его влияние на команду и молодых футболистов.

«Он очень общительный и прямой, что особенно важно для многих молодых игроков. Направление должно быть ясным. Их мотивация высока, чтобы добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что команда добьется успеха. Он особенный тренер, который знает, как работать со специальными игроками», — приводит слова Рашфорда Sport.es.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». За первую команду манкунианцев он провел 426 матчей во всех турнирах, забил 138 голов и сделал 78 результативных передач.

