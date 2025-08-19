Скидки
«Это один из самых больших талантов в нашем футболе». Алексей Гасилин — о Вадиме Ракове

«Это один из самых больших талантов в нашем футболе». Алексей Гасилин — о Вадиме Ракове
Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил игру молодого форварда самарских «Крыльев Советов» Вадима Ракова в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, что это один из самых больших талантов в нашем футболе. В молодёжке играл с Алексеем Батраковым и котировался даже выше него. В «Крыльях» Раков показал свою состоятельность. У него есть все нужные качества: удар с двух ног, скорость, игровая наглость. Сейчас он результативен и забивает в каждом матче», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В сезоне РПЛ-2025/2026 Раков провел пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В понедельник стало известно, что форвард включен в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно‑тренировочный сбор, в рамках которого пройдут товарищеские матчи против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).

Станислав Черчесов ответил, является ли Вадим Раков новой звездой РПЛ
