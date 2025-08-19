Неймар эмоционально высказался после разгромного поражения «Сантоса» со счётом 0:6

Нападающий «Сантоса» Неймар после разгромного поражения «рыб» в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А с командой «Васко да Гама» прокомментировал данную неудачу.

«Я полностью разочарован нашей игрой. Вы имеете полное право протестовать, но без насилия, хотя право обижать нас у вас есть. Это чувство большого стыда. Никогда раньше со мной такого не случалось», – приводит слова бразильца Marca.

Отметим, что после счёта 0:6 болельщики хозяев повернулись спинами к полю, демонстрируя своё отношение к происходящему. У многих фанатов были футболки именно с Неймаром.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия