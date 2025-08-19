Неймар эмоционально высказался после разгромного поражения «Сантоса» со счётом 0:6
Поделиться
Нападающий «Сантоса» Неймар после разгромного поражения «рыб» в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А с командой «Васко да Гама» прокомментировал данную неудачу.
Бразилия — Серия А . 20-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 6
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
0:1 Питон – 18' 0:2 Давид – 52' 0:3 Коутиньо – 54' 0:4 Райан – 60' 0:5 Коутиньо – 62' 0:6 Тше Тше – 68'
«Я полностью разочарован нашей игрой. Вы имеете полное право протестовать, но без насилия, хотя право обижать нас у вас есть. Это чувство большого стыда. Никогда раньше со мной такого не случалось», – приводит слова бразильца Marca.
Отметим, что после счёта 0:6 болельщики хозяев повернулись спинами к полю, демонстрируя своё отношение к происходящему. У многих фанатов были футболки именно с Неймаром.
Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия
Комментарии
- 19 августа 2025
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:47
-
08:34
-
08:32
-
08:30
-
08:21
-
08:20
-
08:00
-
07:58
-
07:50
-
07:50
-
07:35
-
07:30
-
07:21
-
07:20
-
06:58
-
06:31
-
06:20
-
05:53
-
05:45
-
05:44
-
04:52
-
04:42
-
04:21
-
04:10
-
03:02
-
02:50
-
02:41
-
01:51
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:44