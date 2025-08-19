Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар эмоционально высказался после разгромного поражения «Сантоса» со счётом 0:6

Неймар эмоционально высказался после разгромного поражения «Сантоса» со счётом 0:6
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар после разгромного поражения «рыб» в домашнем матче 20-го тура бразильской Серии А с командой «Васко да Гама» прокомментировал данную неудачу.

Бразилия — Серия А . 20-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
0 : 6
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
0:1 Питон – 18'     0:2 Давид – 52'     0:3 Коутиньо – 54'     0:4 Райан – 60'     0:5 Коутиньо – 62'     0:6 Тше Тше – 68'    

«Я полностью разочарован нашей игрой. Вы имеете полное право протестовать, но без насилия, хотя право обижать нас у вас есть. Это чувство большого стыда. Никогда раньше со мной такого не случалось», – приводит слова бразильца Marca.

Отметим, что после счёта 0:6 болельщики хозяев повернулись спинами к полю, демонстрируя своё отношение к происходящему. У многих фанатов были футболки именно с Неймаром.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия

Материалы по теме
«Ты кумир и моё вдохновение». Сын Неймара поддержал отца после 0:6 от «Васко да Гама»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android