Марадишвили: Кисляк, Глебов, Лукин в ЦСКА — молодые, но уже не по годам зрелые ребята

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили поделился впечатлениями о встрече с командой ЦСКА и уровне подготовки молодых футболистов армейцев.

— Очень много людей поменялось. Из тех, кого знаю, остались только Игорь Владимирович Акинфеев, Ваня Обляков и Игорь Дивеев. Из остальных никого не помню. Больше ни с кем вместе не играл.

— Как тебе армейская молодёжь?

— Мне понравилась команда. Очень серьёзный соперник. Кисляк, Глебов, Лукин — все хорошие футболисты. Само собой, в таких клубах просто так не играют. Ты должен быть сильным и конкурентоспособным. В ЦСКА сейчас достаточно молодых ребят, но они уже не по годам зрелые, — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.

