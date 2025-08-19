Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 19 августа

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 19 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 августа, состоятся матчи 1/128 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 19 августа (время московское):

15:00. «Иртыш» – «Темп»;
16:00. «Салют» Белгород – «Рязань»;
17:00. «Калуга» – «Амкал»;
17:00. «Кубань Холдинг» – «Нарт»;
18:30. «Кубань» – ПСК;
19:15. «Спартак» Тамбов – «Металлург» Липецк;
19:15. «Динамо» Ставрополь – «Ангушт».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов и Кубок России в футболе, хоккей и суперфинал в теннисе
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов и Кубок России в футболе, хоккей и суперфинал в теннисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android