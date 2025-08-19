Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 19 августа

Сегодня, 19 августа, состоятся матчи 1/128 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 19 августа (время московское):

15:00. «Иртыш» – «Темп»;

16:00. «Салют» Белгород – «Рязань»;

17:00. «Калуга» – «Амкал»;

17:00. «Кубань Холдинг» – «Нарт»;

18:30. «Кубань» – ПСК;

19:15. «Спартак» Тамбов – «Металлург» Липецк;

19:15. «Динамо» Ставрополь – «Ангушт».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).