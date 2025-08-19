Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 19 августа

Сегодня, 19 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 19 августа (время — московское):

22:00. «Рейнджерс» – «Брюгге»;

22:00. «Црвена Звезда» – «Пафос»;

22:00. «Ференцварош» – «Карабах».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, обыграв в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм».