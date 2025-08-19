Скидки
Арбитр Федотов: пускай Талалаев занимается своими футболистами, а не судейством

Арбитр Федотов: пускай Талалаев занимается своими футболистами, а не судейством
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

«Есть чёткие рекомендации от департамента по тому, как резервные арбитры и ассистенты должны себя вести с тренерским штабом. За что показывать жёлтую — а это неспортивное поведение. И за что красную — агрессивное поведение и конфронтация. К резервному судье Машлякевичу был обращён нецензурный спич Талалаева, который легко читается по губам.

Почему он всё это слышал, но пропустил мимо ушей? Я не понимаю. Это неуважение к арбитрам в первую очередь, а во вторую — за такие действия нужно, конечно, наказывать тренеров. Талалаеву лучше обратить внимание на то, почему его игроки не забивают с пяти метров. Пускай занимается своими футболистами, а не судейством», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

