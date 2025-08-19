Арбитр Федотов: пускай Талалаев занимается своими футболистами, а не судейством

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Есть чёткие рекомендации от департамента по тому, как резервные арбитры и ассистенты должны себя вести с тренерским штабом. За что показывать жёлтую — а это неспортивное поведение. И за что красную — агрессивное поведение и конфронтация. К резервному судье Машлякевичу был обращён нецензурный спич Талалаева, который легко читается по губам.

Почему он всё это слышал, но пропустил мимо ушей? Я не понимаю. Это неуважение к арбитрам в первую очередь, а во вторую — за такие действия нужно, конечно, наказывать тренеров. Талалаеву лучше обратить внимание на то, почему его игроки не забивают с пяти метров. Пускай занимается своими футболистами, а не судейством», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.