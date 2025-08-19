Скидки
Реал — Осасуна: во сколько начало матча 1-го тура Ла Лиги 2025/2026, где смотреть трансляцию

«Реал» — «Осасуна»: во сколько начало матча 1-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 19 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата Испании. Первый матч завершился победой «Реала» со счётом 4:0, а в ответной встрече команды сыграли вничью — 1:1.

По итогам сезона-2025/2026 «Реал» занял второе место в турнирной таблице. «Сливочные» набрали 84 очка после 38 матчей. «Осасуна» с 52 очками завершила чемпионат на девятой строчке.

Календарь Ла Лиги-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги-2025/2026
