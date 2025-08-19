Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»

Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (1:3). Главным арбитром этой встречи выступил Ян Бобровский.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Касинтура – 5'     2:0 Конате – 51'     3:0 Касинтура – 79'     3:1 Игнатенко – 85'    

«На 34-й минуте Бобровский не показал жёлтую игроку «Крыльев» Солдатенкову за срыв перспективной атаки. VAR просматривал эпизод на красную карточку, но игрок «Ахмата» был спиной к воротам и не контролировал мяч. А соперник держал его и тем самым сорвал перспективную атаку. Поэтому надо было показывать жёлтую.

На 49-й минуте Бобровский назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Может, есть другие повторы. Может, я что-то не разглядел. Но я не увидел дополнительного движения игрока «Крыльев», за которое следовало бы назначить пенальти. Оба футболиста смотрели на мяч, оба применяли руки в борьбе за позицию. Если и был контакт в области лица, то случайный. Умышленного толчка в лицо не было. Для меня это не 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
Эксклюзив
«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android