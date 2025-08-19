Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно дал пенальти «Ахмату» в матче с «Крыльями»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Ахматом» (1:3). Главным арбитром этой встречи выступил Ян Бобровский.

«На 34-й минуте Бобровский не показал жёлтую игроку «Крыльев» Солдатенкову за срыв перспективной атаки. VAR просматривал эпизод на красную карточку, но игрок «Ахмата» был спиной к воротам и не контролировал мяч. А соперник держал его и тем самым сорвал перспективную атаку. Поэтому надо было показывать жёлтую.

На 49-й минуте Бобровский назначил 11-метровый в ворота «Крыльев». Может, есть другие повторы. Может, я что-то не разглядел. Но я не увидел дополнительного движения игрока «Крыльев», за которое следовало бы назначить пенальти. Оба футболиста смотрели на мяч, оба применяли руки в борьбе за позицию. Если и был контакт в области лица, то случайный. Умышленного толчка в лицо не было. Для меня это не 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.