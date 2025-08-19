Скидки
Арбитр Федотов разобрал судейство Левникова в дерби «Динамо» — ЦСКА

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между московским «Динамо» и ЦСКА (1:3). Главный арбитром этой встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Всё у Левникова было хорошо, все улыбались, и вроде по игре вопросов не было. Но потом прилетели моменты.

Не понял, чем руководствовался Иванов на VAR в моменте с Лещуком на 47-й минуте. Не стал комментировать сразу, потому что искал дополнительные ракурсы. После просмотра увидел, что под красную карточку здесь подходят сразу два критерия: контакт и пустые ворота. Лещук выскочил за штрафную, контакт был точно. У арбитра здесь было два пути: либо продолжить игру, а дальше пускай вступит VAR, либо показать красную карточку. Но Левников выбрал третий путь. Это точно красная, потому что в воротах Лещука уже не было и следующим же ударом можно было забивать гол. В этом ключевой момент. Следовало показать прямую красную за лишение явной возможности забить гол.

Эпизод на 55-й минуте не решающий, но я не могу объяснить, почему Левников решил, что это не пенальти. Игрок «Динамо» не успевал сыграть в мяч и попал сопернику по ноге. Видимо, Левников посчитал, что удар не повлиял на дальнейшие действия игрока ЦСКА. Но это так не работает. Были моменты с Умяровым, с Зобниным. Там одинаково трактовали эпизоды и назначали 11-метровые. Вдобавок Левников не исправил ошибку после вмешательства VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

