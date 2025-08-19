Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Сочи»

Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» (5:1). Главным арбитром этой встречи выступил Евгений Буланов.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Са – 67'     4:1 Кривцов – 72'     5:1 Волков – 90+3'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

«На 47-й минуте Буланов правильно показал вторую жёлтую игроку «Сочи» за срыв перспективной атаки. Да, и Марсело, и Кордоба держали друг друга, но первый держал дольше и сорвал атаку. Нормальная работа, но арбитр нестабилен, так что нужно смотреть дальше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после пяти туров лидирует в чемпионате России московский «Локомотив».

