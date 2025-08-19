Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Сочи»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» (5:1). Главным арбитром этой встречи выступил Евгений Буланов.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49' 2:0 Сперцян – 62' 2:1 Зиньковский – 65' 3:1 Са – 67' 4:1 Кривцов – 72' 5:1 Волков – 90+3'
Удаления: нет / Алвес – 47'
«На 47-й минуте Буланов правильно показал вторую жёлтую игроку «Сочи» за срыв перспективной атаки. Да, и Марсело, и Кордоба держали друг друга, но первый держал дольше и сорвал атаку. Нормальная работа, но арбитр нестабилен, так что нужно смотреть дальше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, после пяти туров лидирует в чемпионате России московский «Локомотив».
Ду Кейрос перешёл из «Зенита» в «Оренбург» Официально
