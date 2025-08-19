Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» (5:1). Главным арбитром этой встречи выступил Евгений Буланов.

«На 47-й минуте Буланов правильно показал вторую жёлтую игроку «Сочи» за срыв перспективной атаки. Да, и Марсело, и Кордоба держали друг друга, но первый держал дольше и сорвал атаку. Нормальная работа, но арбитр нестабилен, так что нужно смотреть дальше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, после пяти туров лидирует в чемпионате России московский «Локомотив».