«Калуга» — «Амкал»: во сколько матч Пути регионов Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 19 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Калуга» из Второй лиги и медийный клуб «Амкал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На прошлой стадии «Амкал» прошёл «Квант», обыграв соперника со счётом 3:1. Медиаклуб устроил перформанс, выпустив на поле ряд известных личностей (блогеров, комиков и музыкальных исполнителей). Однако это не помешало «Амкалу» пройти в следующую стадию.

В игре с «Калугой» медиаклуб планирует выпустить на поле бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ряда российских клубов Павла Подкользина. Его рост — 226 см, что может стать рекордом в истории Кубка России. Ранее рекорд по росту в Кубке России принадлежал Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому (оба по 204 см).