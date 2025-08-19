Новичок «Пари НН» Пигас высказался о победе над «Динамо» Мх

Защитник «Пари НН» Вадим Пигас высказался о победе своей команды над махачкалинским «Динамо» в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (2:0). Отметим, что для белорусского футболиста эта игра стала дебютной в составе российского клуба.

«Всё классно! Я дебютировал, а команда победила, и это самое главное. У нас есть первая победа в чемпионате, так что все эмоции — положительные. Да, я мог забить гол, немножко не получилось в том эпизоде. Сказал партнёрам, что обязательно забью в следующий раз», — сказал Пигас в эфире «Матч ТВ».

Нижегородцы одержали первую победу под руководством Алексея Шпилевского в РПЛ, набрав три очка и поднявшись на 15-е место турнирной таблицы. Следующий матч команда проведёт в гостях с московским «Динамо» 23 августа.