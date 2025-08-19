Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как с таким опытом не разобрался в простом эпизоде?» Судья Федотов раскритиковал Карасёва

«Как с таким опытом не разобрался в простом эпизоде?» Судья Федотов раскритиковал Карасёва
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Акроном» и «Оренбургом» (1:2). Главным арбитром этой встречи выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 39'     1:1 Лончар – 59'     1:2 Гюрлюк – 85'    

«Этот год — продолжение предыдущего. Карасёв хорошо ведёт игру, а потом случается что-то непонятное.

На 65-й минуте разобрался в очень сложном эпизоде. VAR позвал на пропуск момента, на повторе Карасёв увидел, что защитник сыграл в мяч, а затем тот попал в отставленную руку. И арбитр не назначил 11-метровый. Карасёв находился в штрафной, но ему перекрыли обзор. Сложнейший момент — и всё же разобрался.

После этого казалось, что всё хорошо. Но на 90+3-й минуте Карасёв придумал 11-метровый в ворота «Оренбурга». Простой эпизод, учитывая его позицию. Он всё видел. Футболист «Оренбурга» тянулся к мячу, было намерение в него сыграть — он и сыграл. А Марадишвили не успевал к мячу, выставил ногу в сторону и сам сфолил. Как Карасёв с таким опытом не разобрался в простом эпизоде? Это ещё и конец матча, где концентрация у арбитра должна быть максимальная. Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
Эксклюзив
«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android