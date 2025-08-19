«Как с таким опытом не разобрался в простом эпизоде?» Судья Федотов раскритиковал Карасёва

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ между «Акроном» и «Оренбургом» (1:2). Главным арбитром этой встречи выступил Сергей Карасёв.

«Этот год — продолжение предыдущего. Карасёв хорошо ведёт игру, а потом случается что-то непонятное.

На 65-й минуте разобрался в очень сложном эпизоде. VAR позвал на пропуск момента, на повторе Карасёв увидел, что защитник сыграл в мяч, а затем тот попал в отставленную руку. И арбитр не назначил 11-метровый. Карасёв находился в штрафной, но ему перекрыли обзор. Сложнейший момент — и всё же разобрался.

После этого казалось, что всё хорошо. Но на 90+3-й минуте Карасёв придумал 11-метровый в ворота «Оренбурга». Простой эпизод, учитывая его позицию. Он всё видел. Футболист «Оренбурга» тянулся к мячу, было намерение в него сыграть — он и сыграл. А Марадишвили не успевал к мячу, выставил ногу в сторону и сам сфолил. Как Карасёв с таким опытом не разобрался в простом эпизоде? Это ещё и конец матча, где концентрация у арбитра должна быть максимальная. Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.