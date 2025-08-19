Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал работу Артёма Чистякова в центральном матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2). Чистяков выступал в этой встречи в качестве главного арбитра.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Чистякову было тяжело, много моментов — но хорошо. Наверное, подобные игры должны так и заканчиваться — ничьей. И арбитр должен не креститься, а говорить, как хорошо провёл матч, и готовиться к следующему.

На 12-й минуте Чистяков правильно назначил 11-метровый в ворота «Спартака» за фол по неосторожности. Неважно, видел Маркиньос соперника или нет — в мяч он не сыграл. Перед ответным голом «Спартака» Чистяков здорово дал принцип преимущества — значит, видит поле и читает игру.

В начале второго тайма Чистяков правильно показал вторую жёлтую Дугласу Сантосу за грубую игру. Я говорил, что с позиции Чистякова его можно понять. На повторах кажется, что можно было не удалять, но наступ был. Возможно, Чистяков увидел, что было что-то посерьёзнее. Основания для второй жёлтой были, предъявить здесь арбитру нечего.

В конце правильно назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за фол по неосторожности. Дальше была нарушена процедура пробития пенальти — Барко попал себе в опорную ногу и не забил. Это исключительно его проблема. Если бы забил, следовало бы перебить. А так, двойное касание и свободный удар. Немного растерялись судьи, но в итоге всё правильно сделали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

