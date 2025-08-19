Скидки
«Немного потерял чувство опасности». Арбитр Федотов высказался об ошибках Левникова

«Немного потерял чувство опасности». Арбитр Федотов высказался об ошибках Левникова
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе Кирилла Левникова. Напомним, Левников выступал в качестве главного арбитра матча 5-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Я думаю, Левников всё-таки немного потерял чувство опасности. Он понимает, что у него по-судейски прёт. Немного включил Казарцева, который судит в стиле «я так хочу, я так вижу». От этого надо уходить, иначе может перерасти в большую проблему. Посоветовал бы Левникову сесть и подумать, из-за чего всё это произошло. Тогда всё будет хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
Эксклюзив
«За такое тренеров надо наказывать, это неуважение к арбитрам». Судейство в 5-м туре РПЛ
