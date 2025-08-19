Константин Марадишвили: Николич за каждым игроком следил, как за сыном

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили поделился воспоминаниями о периоде выступлений за железнодорожников под руководством Марко Николича.

«Период в «Локомотиве» — большой, колоссальный опыт. Спасибо людям, которые были со мной всё это время. Тем, кто меня поддерживал. Это время обогатило меня знакомством с новыми людьми. Очень интересный изначально был проект. И с Николичем мне работалось хорошо. Мне кажется, что при нём я за три-четыре месяца сыграл больше матчей, чем за все годы в «Локомотиве». Мне было очень комфортно работать с таким сильным тренером. Я говорил ему это лично, но до сих пор не было возможности поблагодарить Марко публично. Сейчас с удовольствием это делаю. Большое спасибо лично Николичу и всему его тренерскому штабу.

Николич умеет находить подход к игрокам, раскрывать сильные стороны каждого и помогает подтягивать слабые. Николич всегда оставался после тренировок и помогал футболистам ещё полнее реализовывать свой потенциал. При этом с Марко можно было поговорить не только о футболе, но и о жизни. Он за каждым футболистом следил, как за сыном. Буквально всё знал о тебе. Поэтому прекрасно представлял возможности всех игроков», — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.