«Это машина, очень сильный тренер». В «Торпедо» посвятили Кононову победу над «Уралом»

Тренер «Торпедо» Павел Кирильчик посвятил победу в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0) бывшему главному тренеру команды Олегу Кононову.

«Хочу начать с того, что вы все понимаете, какая непростая ситуация сейчас в клубе и что произошло с главным тренером. Я хочу посвятить эту победу Олегу Георгиевичу Кононову. Это машина, это очень сильный тренер. К сожалению, произошли такие вещи. Также хочу поздравить всех торпедовцев: вчера клубу «Торпедо» исполнился 101 год, и мы очень хотели выиграть.

Я очень рад, что мы сегодня выиграли, потому что «Торпедо» — это очень серьёзная команда, и то, что происходило и на каком месте мы были, от этого всем нам было неприятно. Плюс нам противостоял очень серьёзный соперник — «Урал», который набрал хороший ход. Поэтому я очень рад победе», — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера команды в пятницу, 15 августа. После этой игры «Торпедо» с четырьмя очками находится на 14-м месте. «Урал» с 12 очками остался на второй строчке. В следующем туре чёрно-белые в гостях сыграют с «Ротором», уральцы примут на своём поле «Волгу». Обе встречи состоятся 25 августа.