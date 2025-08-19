Скидки
Главная Футбол Новости

«Это машина, очень сильный тренер». В «Торпедо» посвятили Кононову победу над «Уралом»

«Это машина, очень сильный тренер». В «Торпедо» посвятили Кононову победу над «Уралом»
Комментарии

Тренер «Торпедо» Павел Кирильчик посвятил победу в матче 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0) бывшему главному тренеру команды Олегу Кононову.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

«Хочу начать с того, что вы все понимаете, какая непростая ситуация сейчас в клубе и что произошло с главным тренером. Я хочу посвятить эту победу Олегу Георгиевичу Кононову. Это машина, это очень сильный тренер. К сожалению, произошли такие вещи. Также хочу поздравить всех торпедовцев: вчера клубу «Торпедо» исполнился 101 год, и мы очень хотели выиграть.

Я очень рад, что мы сегодня выиграли, потому что «Торпедо» — это очень серьёзная команда, и то, что происходило и на каком месте мы были, от этого всем нам было неприятно. Плюс нам противостоял очень серьёзный соперник — «Урал», который набрал хороший ход. Поэтому я очень рад победе», — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова c поста главного тренера команды в пятницу, 15 августа. После этой игры «Торпедо» с четырьмя очками находится на 14-м месте. «Урал» с 12 очками остался на второй строчке. В следующем туре чёрно-белые в гостях сыграют с «Ротором», уральцы примут на своём поле «Волгу». Обе встречи состоятся 25 августа.

Комментарии
Новости. Футбол
