Игрок «Урала» Сунгатулин: «Торпедо» выжало свой момент — случайно забило «сухой лист»

Игрок «Урала» Сунгатулин: «Торпедо» выжало свой момент — случайно забило «сухой лист»
Комментарии

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о поражении в матче 5-го тура Лиги Pari с московским «Торпедо» (0:1).

Россия — Лига PARI . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Данилин – 51'    

«Считаю, что у нас игра не прям хорошо получилась. «Торпедо» выжало свой один момент из того, что было. Угловой — забили «сухой лист» случайно. Наша игра не самого лучшего качества. Ожидали чуть другой игры от себя. Надеюсь, что дальше прибавим», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После этой игры «Торпедо» с четырьмя очками находится на 14-м месте. «Урал» с 12 очками остался на второй строчке. В следующем туре чёрно-белые в гостях сыграют с «Ротором», уральцы примут на своём поле «Волгу». Обе встречи состоятся 25 августа.

