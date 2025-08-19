И. о. главного тренера «Торпедо» рассказал об изменениях в составе перед игрой с «Уралом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик рассказал об изменениях в составе перед матчем 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0). Напомним, за несколько дней до игры Олег Кононов покинул пост главного тренера команды.

— Какие изменения вы сделали перед сегодняшней игрой? Как это воспринималось изнутри и на что был основной расчёт?

— Так или иначе, Олег Георгиевич [Кононов] начал подготовку к этой игре. Мы вместе запланировали ряд изменений. Саня Орехов вернулся, набрал неплохой ход, и мне очень хотелось, чтобы он сыграл и играл в принципе, потому что он торпедовский парень, давно в клубе. Что касается вратаря, мы последовательны и решили дать шанс Егору Бабурину, потому что он тоже давно здесь и является капитаном команды. Я очень рад, что мы оказались правы, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.