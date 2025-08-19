«Спартак» — лучший по одному статистическому показателю по итогам матчей 5-го тура РПЛ

Московский «Спартак» стал лучшей командой 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по скорости точных передач, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Красно-белые играли с «Зенитом» (2:2).

Напомним, матч между «Спартаком» и сине-бело-голубыми состоялся 16 августа. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч.