«Спартак» — лучший по одному статистическому показателю по итогам матчей 5-го тура РПЛ

Комментарии

Московский «Спартак» стал лучшей командой 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по скорости точных передач, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Красно-белые играли с «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

Напомним, матч между «Спартаком» и сине-бело-голубыми состоялся 16 августа. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч.

Сборная 5-го тура РПЛ. Стена из Нижнего, новый герой «Спартака» и сразу трое из ЦСКА
