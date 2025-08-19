Скидки
Марадишвили: к ЦСКА всегда буду относиться с уважением и благодарностью

Комментарии

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили высказался о московском ПФК ЦСКА, воспитанником которого является.

— Вернуться в игру в матче против родного клуба — особенные чувства?
— Конечно, особенные. В ЦСКА я провёл всё детство и юношество. Моё взросление как футболиста проходило в этом клубе. Родном клубе. К ЦСКА я всегда буду относиться только с уважением и благодарностью, — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.

