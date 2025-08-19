Скидки
Игрок ЦСКА Кисляк: в нашем составе ничего критического, все готовы биться за эмблему

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о составе армейской команды. Он считает, что в обойме ЦСКА нет никаких критических проблем.

«Я бы не делал поспешных выводов. Вы говорите про разобранный состав, но я не вижу в нашем составе ничего такого критического. Все готовы усилить, выйти и биться за эмблему. Да, у нас есть на скамейке ребята даже моложе меня, но я повторюсь — они все готовы выйти и усилить команду. С «Динамо» все вышедшие на замену усилили команду и дали воздуха. Я считаю, что в ЦСКА нет критической ситуации. Всё хорошо», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

