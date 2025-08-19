Марадишвили: читал слова Чернова о Станковиче. Мне в этом плане повезло в «Акроне»

Полузащитник «Акрона» Константин Марадишвили высказался о взаимоотношениях с главным тренером команды Зауром Тедеевым. Он упомянул слова защитника Никиты Чернова, который публично пожаловался, что тренер «Спартака» Деян Станкович ни разу не поговорил с ним за год сотрудничества.

— Мне бы хотелось выразить благодарность Зауру Эдуардовичу. Как я уже убедился, он не только сильный специалист, но и большой человек. За несколько дней я успел три-четыре раза с ним пообщаться один на один. Он во всём помогает мне. Недавно после теории остались обсудить, где мне нужно располагаться, как действовать в той или иной ситуации. Меня очень тронуло, что его интересовало, как я устроился в Тольятти, снял ли квартиру. Вообще во всём мне помогает! Поэтому ему большое спасибо. Я очень рад попасть к такому тренеру. Буду пахать и отдавать всего себя на поле. Отдельная благодарность руководству «Акрона», потому что без этих людей ничего не получилось бы.

— Твои слова о Тедееве — полная противоположность тому, что мне рассказал о коммуникации со Станковичем хорошо знакомый тебе по ЦСКА Никита Чернов.

— Да-да, читал. Мне в этом плане повезло. Всего за неделю я успел несколько раз обстоятельно поговорить с главным тренером. Для меня это очень важно, — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.