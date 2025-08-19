Олег Романцев: радует, что очень много бывших игроков «Зенита» болеют за «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о старте красно-белых в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Романцев призвал оставить в покое главного тренера московской команды Деяна Станковича и отметил, что многие бывшие руководители и игроки «Зенита» поддерживают «Спартак».

«Я далёк от мысли защищать тренера «Спартака» Деяна Станковича, потому что он не нуждается в защите. Станкович спокойно должен работать, пока не так уж и безнадёжно дело, виден прогресс. Ещё меня особенно радует, что очень много оказывается бывших руководителей и игроков «Зенита» болеют за «Спартак». Посмотрите, сколько они рекомендуют: кого тренером взять, кого уволить, кого оставить, каких игроков купить. Это же приятно, что в «Зените» так много наших болельщиков, спасибо. Все очень беспокоятся о том, что «Спартак» не на первом месте, пытаются подсказать, каким тренером усилиться, какую тактику избрать, всем чем угодно пытаются помочь», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Спартак» — 13-й. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». Кубок страны в прошлом сезоне выиграл ЦСКА.