Вратарь «Динамо» Мх: хотел бы извиниться перед всем Дагестаном, мы проиграли из-за меня

Голкипер махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов высказался о первом пропущенном голе в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (0:2). На 15‑й минуте матча Магомедов пропустил первый гол после дальнего удара со штрафного в исполнении форварда нижегородского клуба Хуана Босельи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

«Мяч немного изменил траекторию полёта, но это полностью моя вина, мой пропущенный гол. Я хотел бы извиниться перед всем Дагестаном, перед всеми, кто причастен к махачкалинскому «Динамо». Мы проиграли из‑за меня», — сказал Магомедов в эфире «Матч ТВ».

После пяти туров РПЛ «Динамо» из Махачкалы занимает 12-е место, имея в активе пять очков. В Кубке России команда Хасанби Биджиева идёт первой в группе С, также набрав пять очков.

