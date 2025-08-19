Тренер «Торпедо»: было очень сложно перестроить ребят, потому что все хотели играть в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик высказался о первой победе автозаводцев в нынешнем сезоне Лиги Pari перед матчем 5-го тура Лиги Pari с «Уралом» (1:0). Напомним, за несколько дней до игры Олег Кононов покинул пост главного тренера команды.

— Изменилось ли настроение команды после этой победы? Как она повлияла на ребят?

— Любая победа добавляет психологической уверенности и стимула. Но, несмотря на то что произошли такие события, мы не растерялись, а работали планомерно. Было очень сложно перестроить ребят, потому что все хотели играть в Премьер-Лиге и жили этим. К тому же психологически кто-то захотел уйти. По факту, команда начала строиться перед матчем с Костромой. Вот там мы уже начали выстраивать команду, которая до этого была непонятна: кто уходит, кто остаётся в команде. Мы оттолкнулись от очень хорошего, на мой взгляд, второго тайма с Костромой. Единственное, не забили. Сейчас психологический фон намного лучше. Вы видели, сколько сегодня ребята заблокировали ударов. Они играли не на жизнь, а на смерть, можно так сказать. Я попросил их получать удовольствие от выигранного единоборства, от подстраховки партнёра. Футбол ведь не только про голы и комбинации. И это присутствовало сегодня на поле, — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.