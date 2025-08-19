Глава «Динамо» Гафин высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на идею о введении потолка зарплат в клубах высшего российского дивизиона. Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказал подобную идею. Введение потолка зарплат может последовать за ужесточением лимита на легионеров.

«Потолок зарплат — один из элементов той комплексной стратегии, которую в своём интервью изложил министр спорта. Надо смотреть не отдельно на потолок зарплат, а на то, как в целом планируется достичь желаемых результатов», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Пари НН» на домашней арене.