«Футбол выходит на передовые позиции». Олег Романцев — о старте сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о старте нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Романцев отметил, что чемпионат начался интересно.

«Сам чемпионат очень интересно начался. Всё-таки не те команды, на которые рассчитывали, лидируют. А те команды, на которые рассчитывали, пока ещё не набрали полный ход. Но это всегда интересно: в конце концов, как правило, всё становится на свои места. Очень хочется, чтоб такая интрига в течение всего чемпионата была, чтобы каждый тур что-то менял, дарил нам новые эмоции.

Это и есть шоу, которое подогревает интерес к футболу. Посмотрите – в этом туре на матчах команд, которые занимают места в середине таблицы, почти полные стадионы собирались. Футбол снова выходит на передовые позиции», — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Сочи» и «Пари НН» расположились на последних местах. Действующий победитель Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». Кубок страны в прошлом сезоне выиграл ЦСКА.