Глава «Динамо» — о Карпине: чудес в футболе не бывает, мы не искали волшебника

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре и результатах московской команды под руководством нового тренера Валерия Карпина. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.

— Логичный вопрос в данной ситуации, тем более что в лиге уже есть примеры смены главного тренера — каков кредит доверия Карпину?

— Мы все вместе работаем — и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди ещё много игр. Мы в принципе никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять, друг друга поддерживать — и смотреть в будущее с оптимизмом.

— Пока же получается, как с первыми итогами работы Хиддинка в России — что Гус, что Валерий Георгиевич не волшебники.

— Мы и не искали волшебника, чудес в футболе не бывает. Есть системная работа и её результаты, — цитирует Гафина «РБ Спорт».