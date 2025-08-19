Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» — о Карпине: чудес в футболе не бывает, мы не искали волшебника

Глава «Динамо» — о Карпине: чудес в футболе не бывает, мы не искали волшебника
Аудио-версия:
Комментарии

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре и результатах московской команды под руководством нового тренера Валерия Карпина. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.

— Логичный вопрос в данной ситуации, тем более что в лиге уже есть примеры смены главного тренера — каков кредит доверия Карпину?
— Мы все вместе работаем — и будем оценивать результат команды в конце сезона, а уж точно не после первых же матчей. Прошла лишь стартовая часть турнира, впереди ещё много игр. Мы в принципе никогда не отличались агрессивной манерой в отношении тренеров. Мы должны друг другу доверять, друг друга поддерживать — и смотреть в будущее с оптимизмом.

— Пока же получается, как с первыми итогами работы Хиддинка в России — что Гус, что Валерий Георгиевич не волшебники.
— Мы и не искали волшебника, чудес в футболе не бывает. Есть системная работа и её результаты, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

Материалы по теме
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
Видео
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android