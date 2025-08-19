Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» показала третью форму на сезон-2025/2026

«Барселона» показала третью форму на сезон-2025/2026
Комментарии

Каталонская «Барселона» представила третью форму на сезон-2025/2026 от американского бренда Nike, выполненную в оранжевом цвете.

Фото: ФК «Барселона»

«Третья форма «Барселоны» на сезон-2025/2026 буквально излучает победу. Яркий манговый цвет стал центральным элементом футболки, вдохновлённой оранжевой формой, в которой команда играла в финале клубного чемпионата мира в декабре 2009 года. Эта победа стал кульминацией исторического шестикратного триумфа и кульминацией стиля игры, оставившего неизгладимый след в футбольном мире», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, в 1-м туре Ла Лиги «Барселона» уверенно обыграла «Мальорку» (3:0), оставшуюся вдевятером с 39-й минуты.

Материалы по теме
«Барселоне» предложили подписать Павара, агент игрока встречался с Лапортой — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android