«Барселона» показала третью форму на сезон-2025/2026

Каталонская «Барселона» представила третью форму на сезон-2025/2026 от американского бренда Nike, выполненную в оранжевом цвете.

Фото: ФК «Барселона»

«Третья форма «Барселоны» на сезон-2025/2026 буквально излучает победу. Яркий манговый цвет стал центральным элементом футболки, вдохновлённой оранжевой формой, в которой команда играла в финале клубного чемпионата мира в декабре 2009 года. Эта победа стал кульминацией исторического шестикратного триумфа и кульминацией стиля игры, оставившего неизгладимый след в футбольном мире», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, в 1-м туре Ла Лиги «Барселона» уверенно обыграла «Мальорку» (3:0), оставшуюся вдевятером с 39-й минуты.