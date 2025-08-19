Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Иттихад: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии начнётся в 15:00

«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция матча 1/2 Суперкубка СА начнётся в 15:00
Комментарии

Сегодня, 19 августа, состоится полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Команды будут играть на стадионе в Гонконге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором полуфинале между собой сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия». Встреча состоится завтра, 20 августа.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» дважды встречались между собой. Обе игры завершились победами команды из Джидды, которая стала чемпионом страны, набрав 83 очка после 34 матчей. «Аль-Наср» с 70 очками занял третье место.

Календарь Суперкубка СА
Материалы по теме
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: давно Роналду клубных титулов не брал
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: давно Роналду клубных титулов не брал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android