«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: онлайн-трансляция матча 1/2 Суперкубка СА начнётся в 15:00

Сегодня, 19 августа, состоится полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Команды будут играть на стадионе в Гонконге. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале между собой сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия». Встреча состоится завтра, 20 августа.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» дважды встречались между собой. Обе игры завершились победами команды из Джидды, которая стала чемпионом страны, набрав 83 очка после 34 матчей. «Аль-Наср» с 70 очками занял третье место.