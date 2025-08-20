Скидки
Волгарь — Чертаново. Прямая трансляция
19:15 Мск
Главная Футбол Новости

Селтик — Кайрат: прямая трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2025/2026 начнется в 22:00

«Селтик» — «Кайрат»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 августа, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Селтик» (Шотландия) и «Кайрат» (Казахстан). Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» (Глазго, Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» встречался с братиславским «Слованом». По сумме двух матчей команды сыграли со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался клуб из Казахстана (4:3).

Ответный матч между «Кайратом» и «Селтиком» состоится 26 августа.

Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
