Игрок «Урала» Сунгатулин: было понятно, что нас в РПЛ не возьмут, — всё решили заранее

Игрок «Урала» Сунгатулин: было понятно, что нас в РПЛ не возьмут, — всё решили заранее
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин признался, что был на 100% уверен: екатеринбургский клуб не возьмут в Мир Российскую Премьер-Лигу после исключения оттуда московского «Торпедо» за скандал с подкупом арбитров в ФНЛ.

«В истории кто заменит «Торпедо» в РПЛ, было на 100% понятно, что «Урал» никто не возьмёт. Поэтому даже никто не думал об этом. Все сразу осознавали, что будет «Оренбург». Поэтому даже намёка не было, возьмут нас или нет. У меня была точно уверенность, что нас не возьмут. Потому что, я думаю, там было всё решено заранее», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

