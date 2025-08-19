Скидки
Защитник ЦСКА Абдулкадыров: у Алвеса есть задатки стать лидером команды

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о бразильском полузащитнике команды Матеусе Алвесе. В матче 5-го тура Мир РПЛ с «Динамо» Алвес отметился голом и результативной передачей.

«Я бы не сказал, что Алвес начал не очень — мне он понравился с первого матча. У него хорошая техника и передача. Он обостряет игру с первого матча с «Оренбургом». Алвес хорошо себя проявляет и сегодня провёл хороший матч. У него есть задатки стать лидером ЦСКА. Надо стараться и на каждой тренировке двигаться дальше. Нужно с каждым днём улучшать свои способности — всё в его руках», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

