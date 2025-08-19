Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Марадишвили: без хейтеров не обойтись в этой жизни

Константин Марадишвили: без хейтеров не обойтись в этой жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили ответил на вопрос о психологическом давлении со стороны СМИ и футбольной общественности.

— Когда ты только перешёл в «Локо», СМИ часто напоминали о твоей высокой цене — € 7 млн. На тебя она психологически не давила?
— Наоборот, в эти полгода, что я стабильно играл, все говорили: молодец, оправдал деньги, которые на него были потрачены. Но так всегда было, есть и будет. Вначале тебя хвалят, но при первом же спаде начинают рассказывать о неоправданных расходах. Без хейтеров не обойтись в этой жизни, — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.

Материалы по теме
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Эксклюзив
«Дзюба встретил как родного». Марадишвили вернулся на поле после чёрной полосы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android