Константин Марадишвили: без хейтеров не обойтись в этой жизни

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили ответил на вопрос о психологическом давлении со стороны СМИ и футбольной общественности.

— Когда ты только перешёл в «Локо», СМИ часто напоминали о твоей высокой цене — € 7 млн. На тебя она психологически не давила?

— Наоборот, в эти полгода, что я стабильно играл, все говорили: молодец, оправдал деньги, которые на него были потрачены. Но так всегда было, есть и будет. Вначале тебя хвалят, но при первом же спаде начинают рассказывать о неоправданных расходах. Без хейтеров не обойтись в этой жизни, — сказал Марадишвили в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 25-летний опорный хавбек летом 2025 года покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Акроном» как свободный агент. Ранее он выступал в аренде за «Пари НН» с января 2024-го по июнь 2025-го.