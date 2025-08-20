Началась прямая трансляция матча ЛЧ «Селтик» — «Кайрат» на странице Okko на «Чемпионате»

В 22:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» началась прямая трансляция первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Селтик» и «Кайрат».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

