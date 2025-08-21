Расписание матчей 1-го тура чемпионата Германии – 2025/2026 по футболу

Завтра, 22 августа, стартует 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги (время московское):
Пятница, 22 августа:
21:30. «Бавария» — «РБ Лейпциг».
Суббота, 23 августа:
16:30. «Унион» — «Штутгарт»;
16:30. «Хайденхайм» — «Вольфсбург»;
16:30. «Фрайбург» — «Аугсбург»;
16:30. «Байер» — «Хоффенхайм»;
16:30. «Айнтрахт» — «Вердер»;
19:30. «Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд.
Воскресенье, 24 августа:
16:30. «Майнц» — «Кёльн»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Гамбург».
По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.
