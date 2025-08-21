Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Германии – 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 22 августа, стартует 1-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Права на трансляцию матчей немецкой Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей 1-го тура Бундеслиги (время московское):

Пятница, 22 августа:

21:30. «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Суббота, 23 августа:

16:30. «Унион» — «Штутгарт»;
16:30. «Хайденхайм» — «Вольфсбург»;
16:30. «Фрайбург» — «Аугсбург»;
16:30. «Байер» — «Хоффенхайм»;
16:30. «Айнтрахт» — «Вердер»;
19:30. «Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд.

Воскресенье, 24 августа:

16:30. «Майнц» — «Кёльн»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Гамбург».

По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
