Марадишвили: Рангник, Цорн убеждали, что отлично впишусь в схему игры и помогу «Локо»

Полузащитник «Акрона» и экс-игрок «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, как в своё время принял решение перейти в стан железнодорожников из ПФК ЦСКА.

«Мы поговорили с ЦСКА и сошлись во мнении, что так будет лучше для всех. Тем более «Локомотив» меня очень хотел. Я общался с Рангником, Цорном. Они убеждали, что я отлично впишусь в схему команды, буду играть и помогу клубу. Команда выступала в Лиге Европы, было много трансферов и сильных футболистов. Это правда был очень интересный опыт. Я успел застать очень хорошее время с Марко. Мы выигрывали большие матчи и в целом я много почерпнул у Николича».

