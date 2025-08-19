Ду Кейрос перешёл из «Зенита» в «Оренбург»

Пресс-служба «Оренбурга» в своём телеграм-канале официально объявила о переходе бразильского полузащитника Ду Кейроса из санкт-петербургского «Зенита». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023-го. 2024 год он провёл в бразильском «Гремио» на правах аренды. Также бразилец выступал за «Спорт Ресифи». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

«Оренбург» в пяти матчах РПЛ набрал пять очков и занимает в турнирной таблице 11-е место, при равном количестве очков опережая по дополнительным показателям московские «Динамо» и «Спартак».