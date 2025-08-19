Скидки
Защитник ЦСКА Абдулкадыров: на изменения в составе не обращаем никакого внимания

Защитник московского ПФК ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о составе армейской команды. Он признался, что футболисты не обращают внимания на трансферы — они просто стараются выполнять установку тренера и выкладываться на поле.

«Стараемся выполнять установку тренера на каждой тренировке и игре. Не смотрим, кто пришёл или ушёл. Двигаемся от своей игры и установки тренера. На изменения не обращаем никакого внимания», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам пяти стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков. Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

