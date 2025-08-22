Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 15-м туре Бундеслиги команда Венсана Компани разгромила «быков» со счётом 5:1. В 32-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 3:3.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Бавария» набрала 82 очка в 34 турах и заняла первое место. «РБ Лейпциг» заработал 51 очко и расположился на седьмой строчке.

Самые большие стадионы мира: