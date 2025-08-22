Скидки
20:45 Мск
Бавария — РБ Лейпциг: во сколько начало матча 1-го тура Бундеслиги 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начало матча Бундеслиги, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Бавария» — «РБ Лейпциг» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Германия — Бундеслига . 1-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Олисе – 27'     2:0 Диас – 32'     3:0 Олисе – 42'     4:0 Кейн – 64'     5:0 Кейн – 74'     6:0 Кейн – 78'    

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 15-м туре Бундеслиги команда Венсана Компани разгромила «быков» со счётом 5:1. В 32-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью со счётом 3:3.

По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «Бавария» набрала 82 очка в 34 турах и заняла первое место. «РБ Лейпциг» заработал 51 очко и расположился на седьмой строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

