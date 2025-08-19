Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: футболисты «Динамо» слишком много ошибаются, такое недопустимо

Николай Наумов: футболисты «Динамо» слишком много ошибаются, такое недопустимо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о старте сезона в исполнении московского «Динамо». В пяти матчах Мир РПЛ команда Валерия Карпина одержала только одну победу.

«Мне кажется, футболисты «Динамо» не нашли взаимопонимание с Карпиным. Он хочет выстроить свой футбол, а игроки его не понимают или не могут удовлетворить его требования, отсюда разнобой в игре, несбалансированность и очень много грубейших ошибок в средней зоне и обороне. Это приводит к плачевным результатам.

Игроки «Динамо» слишком много ошибаются. Такое недопустимо! В матче с ЦСКА Бителло допустил ошибку, а затем армейцы просто задавали динамовцев в первом тайме. Нельзя сказать, что Бителло не техничный футболист, но произошёл такой ляп. Это связано с тем, что Карпин требует от футболистов такой игры, которую они не понимают. На это нужно время», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Глава «Динамо» Гафин высказался о возможном введении потолка зарплат в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android