Николай Наумов: футболисты «Динамо» слишком много ошибаются, такое недопустимо

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о старте сезона в исполнении московского «Динамо». В пяти матчах Мир РПЛ команда Валерия Карпина одержала только одну победу.

«Мне кажется, футболисты «Динамо» не нашли взаимопонимание с Карпиным. Он хочет выстроить свой футбол, а игроки его не понимают или не могут удовлетворить его требования, отсюда разнобой в игре, несбалансированность и очень много грубейших ошибок в средней зоне и обороне. Это приводит к плачевным результатам.

Игроки «Динамо» слишком много ошибаются. Такое недопустимо! В матче с ЦСКА Бителло допустил ошибку, а затем армейцы просто задавали динамовцев в первом тайме. Нельзя сказать, что Бителло не техничный футболист, но произошёл такой ляп. Это связано с тем, что Карпин требует от футболистов такой игры, которую они не понимают. На это нужно время», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.